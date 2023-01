O Liverpool venceu o Aston Villa, Darwin foi titular, não marcou e Klopp disse que o avançado está “imparável”. O Liverpool venceu o Leicester, Darwin foi titular, não marcou e Klopp comparou-o a Lewandowski. Esta segunda-feira, o Liverpool defrontava o Brentford e Darwin era titular — só era preciso perceber se o resto da premissa também se mantinha.

Durante a semana, porém, o Liverpool esforçou-se para demonstrar que o clube continua a manter total confiança no jogador pelo qual pagou 75 milhões de euros ao Benfica durante o verão. Para além do reforço positivo de Jürgen Klopp, que voltou a elogiar Darwin na antevisão da visita ao Brentford e lembrou que a “calma” pode ser a chave para o regresso aos golos, também foi Trent Alexander-Arnold foi chamado aos meios oficiais dos reds para recordar que o balneário acredita no uruguaio.

