A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu implementar um minuto de silêncio em homenagem ao antigo futebolista brasileiro Pelé nas várias competições que organiza, com duração até ao dia 8 de janeiro, informou esta segunda-feira a entidade.

“Em homenagem ao antigo jogador Pelé, que faleceu na última quinta-feira aos 82 anos, a Federação Portuguesa de Futebol determinou um minuto de silêncio nas competições por si organizadas até ao próximo domingo, dia 8 de janeiro“, lê-se no comunicado lançado no sítio de internet da FPF.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da “falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia”, segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.