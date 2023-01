Nas conservatórias e nos registos, há funcionários públicos a receber mais do que as suas chefias — “distorções substanciais” que são criticadas pela Provedora da Justiça e que serão debatidas no Parlamento, na próxima quinta-feira, dia 5.

Segundo o Correio da Manhã, que avança a notícia, em causa está um regime de transição que foi aprovado pelo Governo em 2019 e que dá uma espécie de bónus salarial consoante a participação nas receitas com emolumentos. O jornal refere que em serviços onde as receitas são mais elevadas, como Lisboa e Porto, as participações são maiores e há subordinados a ganhar mais do que chefias.

A Provedora de Justiça recebeu cerca de 200 queixas de funcionários e já pediu ao Governo que resolva a situação, primeiro quando ainda Francisca Van Dunem era ministra da Justiça, e mais recentemente, junto do atual secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares. Mas a resposta da tutela, diz a Provedora, não esclareceu a razão da “discrepância” salarial. Por isso, pede que se encontre uma solução que introduza “ajustamentos” para resolver as distorções não só entre funcionários e chefias, mas também entre trabalhadores que realizam as mesmas funções.

O CM dá um exemplo do impacto que as receitas podem ter nos salários: um conservador, na categoria mais alta, com um salário de 1.716,4 euros e um valor máximo de participação emolumentar de 6.126,86 euros, pode receber mais de 7.800 euros.

As “distorções substanciais” introduzidas pelo diploma vão ser discutidas no Parlamento, a pedido do PSD, na próxima quinta-feira, dia 5.