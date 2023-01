O 313.º dia de guerra ficou marcado pela notícia de um ataque ucraniano a um quartel militar na cidade ocupada pelas forças russas de Makiivka, na região de Donetsk. Os relatos sobre o número de vítimas são contraditórios. De um lado, a Rússia admite que morreram 63 pessoas, enquanto a Ucrânia fala em centenas de mortos.

As últimas três noites têm sido intensas na Ucrânia, com vários ataques perpetrados pela Rússia em diversos pontos do país.

O que aconteceu durante a tarde?

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, arrancou o ano com um telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Zelensky agradeceu o apoio da União Europeia ao longo do último ano, referindo que o país aguarda a primeira tranche de assistência macrofinanceira deste ano, que chega à Ucrânia ainda em janeiro.

Um oficial russo revelou que um ataque ucraniano com drone deixou uma região no ocidente da Rússia, Bryansk, temporariamente sem energia. O governador regional, Alexander Bogomaz, disse no Telegram que o ataque aconteceu, esta manhã, no distrito de Klimovsky, danificando uma instalação de energia

O que aconteceu durante a manhã?

A Ucrânia revelou ter abatido todos os drones lançados pela Rússia numa onda de ataques, naquela que foi a terceira noite de tentativas de bombardeamentos. A Rússia tem avançado com vários ataques noturnos a cidades ucranianas, incluindo Kiev, nas últimas noites, visando locais a centenas de quilómetros das linhas da frente.

O líder da administração regional militar de Kherson revelou que cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque russo a um mercado no centro de Beryslav, perto do rio Dnipro.

O mais recente relatório dos serviços de informação britânicos indica que a Rússia e a Ucrânia estão a disputar o controlo de uma autoestrada essencial para o abastecimento das forças russas no Donbas. A P66 é uma “rota chave de abastecimento para a secção norte da frente da Rússia no Donbas a partir da região russa de Belgorod”. Se a Ucrânia conseguir controlar esta autoestrada, diz o Reino Unido, vai colocar em causa a defesa russa na cidade de Kreminna.

A Rússia lançou um ataque de drones russos que atingiu infraestruturas de energia na capital a Ucrânia e arredores, durante a manhã. Como consequência, há falhas de energia em Kiev.

Portugal atribuiu até agora quase 56.600 proteções temporárias a pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia e cerca de um quarto foram concedidas a menores, informou esta segunda-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.