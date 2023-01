Dois helicópteros colidiram perto do parque temático Sea World, no estado australiano de Queensland, na Austrália, causando quatro mortos e três feridos graves, esta segunda-feira. Os contornos do incidente ainda estão a ser investigados, mas tudo terá acontecido quando um dos helicópteros descolava e outro aterrava, de acordo com informação preliminar.

Segundo a Sky News, a colisão ocorreu por volta das 14h00, hora local (4h00 em Portugal continental). O parque de diversões estaria repleto de famílias, uma vez que é verão e altura de férias no país.

Garry Worrell, inspetor da polícia de Queensland, diz que a informação preliminar aponta para que um dos helicópteros estivesse a descolar e outro a aterrar no momento do incidente. As imagens que têm sido divulgadas mostram os destroços e o aparato das equipas de salvamento na praia, que se localiza perto da cidade turística de Main Beach.

Janey Shearman, responsável dos serviços de emergência, refere que 13 pessoas estariam em ambos os helicópteros. O balanço oficial dá conta de quatro mortos e três feridos graves. Os restantes são feridos ligeiros, que sofreram pequenos cortes, mas também foram transportados para o hospital. Já foi iniciada uma investigação aos contornos do incidente.