Foi o primeiro discurso noturno de Volodymyr Zelenky este ano. Este domingo, dia 1 de janeiro de 2023, o Presidente da Ucrânia destacou o “sentido de união, autenticidade e vida” da Ucrânia, que disse contrastar “drasticamente” com o “medo que prevalece na Rússia”.

Para Zelensky, os russos “têm medo” e isso “dá para sentir”. “E estão certos em ter medo. Porque estão a perder. Os drones e mísseis não os vão ajudar”, acrescentou na nota, dizendo que os russos não vão “tirar” a independência à Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia aproveitou também para agradecer à Força Aérea do país por ter abatido 45 drones explosivos num ataque lançado pelas forças russas durante a passagem de ano. Além disso, o chefe de Estado garantiu que haverá uma resposta todos os ataques da Rússia e destacou as investidas contra as regiões de Kherson, Nikopol e Kharkiv.

“Todos os que lutam contra o inimigo na linha da frente”, dia e noite, tiveram ainda direito a um agradecimento. O mesmo aconteceu com todos os trabalhadores que tentam restaurar a energias nas zonas onde esse fornecimento foi afetado devido aos ataques da Rússia.