As raparigas têm mais sucesso escolar que os rapazes. As classes favorecidas têm mais sucesso que as desfavorecidas. Os alunos do Norte e do Centro chumbam menos do que os do Alentejo e do Algarve e também reprovam menos do que os estudantes da Área Metropolitana de Lisboa. As conclusões são para alunos do 3.º ciclo (7.º ao 9.º ano) e são da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência que divulgou, esta terça-feira, um estudo sobre a situação dos alunos que ingressaram em 2018/2019 nesse ciclo — ou seja, que frequentaram esses anos de escolaridade durante a pandemia de Covid-19.

Os dados mostram ainda que nove em cada 10 alunos (87%) concluíram o 3.º ciclo sem chumbar, número que tem vindo a subir nos últimos anos. No ano anterior, o valor era de 83%. Dois anos antes, em 2018/19, era de 77%.

Os valores são diferentes se olharmos para o género dos alunos: as raparigas conseguem melhores resultados do que os rapazes, com 90% delas a fazer o 3.º ciclo sem reprovar. Entre os colegas do sexo masculino, a percentagem é de 84%, seis pontos percentuais mais baixa.

Entre os alunos que reprovam pelo menos uma vez durante o 3.º ciclo, a maioria continuou a estudar, matriculada no ensino básico geral ou em cursos artísticos especializados. Embora haja uma fatia de alunos que desapareceram do sistema (3%) a explicação, uma vez que se trata de ensino obrigatório, pode estar relacionada com imigração. Segundo o relatório, este valor pode significar que os alunos “abandonaram ou que prosseguiram estudos noutro país ou nas regiões autónomas”.

Embora as tendências do relatório não sejam surpreendentes e mantenham os padrões dos últimos anos, há alguns fossos que se estreitam. É o caso dos alunos desfavorecidos que, apesar de continuarem a ter menos sucesso escolar, reduziram a diferença em relação aos estudantes de classes mais altas.

Entre quem não tem ação social escolar — o apoio que o Estado dá aos alunos carenciados —, 90% termina o 3.º ciclo dentro dos três anos esperados. O valor cai para os 87% entre alunos com escalão B e para os 74% entre os do escalão A (os alunos mais vulneráveis).

“Apesar das diferenças ainda existentes, é de destacar que, em comparação com 2014/15, os alunos do escalão A que concluíram o 3.º ciclo em três anos registaram um aumento de 28 pontos percentuais”, refere o Ministério da Educação em comunicado enviado às redações. Os do escalão B, lê-se na nota do gabinete do ministro João Costa, tiveram um crescimento de 27 pontos percentuais, “ficando no último ano letivo praticamente em linha com os valores registados para os alunos que não beneficiaram de ação social escolar”.

Outra diferença que se esbate é entre privado e público. Como habitualmente, os colégios têm uma maior percentagem de alunos que vão do 7.º ao 9.º ano sem retenções: 96% versus 86% das escolas públicas. No entanto, este valor tem estado em subida. Assim, o ministério de João Costa salienta “o crescimento de 23 pontos percentuais, entre os alunos das escolas públicas, desde 2014/15”.

Olhando para as diferentes regiões de Portugal Continental, os melhores resultados continuam a ser nas regiões Norte (91%) e Centro (89%). No entanto, para o Ministério da Educação a evolução do Algarve, Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo é de destacar (83%), “já que se aproximam da média nacional”.

Os dados revelam ainda que alunos mais novos têm maior probabilidade de não chumbar. Entre os que entraram no 7.º ano com 13 anos (o que significa que não chumbaram anteriormente), 92% continuaram sem retenções. Apenas 29% dos alunos que entraram com 15 ou mais anos conseguiram o mesmo.