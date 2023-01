A Rolling Stone “incendiou a internet” depois de, a 1 de janeiro, excluir Céline Dion do ranking com a eleição dos “200 melhores cantores de todos os tempos”. Pouco depois de a lista ser publicada, começaram a surgir “vozes” no Twitter a dar conta da ausência da cantora que dá voz ao tema do filme “Titanic” (My Heart Will Go On).

“Com todo o respeito, não incluir Céline Dion, indiscutivelmente, a melhor técnica vocal de todos os tempos, nesta lista é traiçoeiro”, escreveu, por exemplo, Jamie Lambert, produtor e músico. “O facto de Céline Dion não estar em nenhum sítio da lista do top 200 é um crime contra a humanidade”, escreveu outro utilizador.

Respectfully, not including Celine Dion, arguably the best vocal technician of all time, in this list is borderline treasonous https://t.co/cy72FEpdyr

The fact that Céline Dion isn't anywhere in the top 200 is a crime against humanity. https://t.co/gqyQd5T3GU

A revista de música anteviu o mar de críticas, tanto que no artigo — cujo ranking começa com Rosalia, na 200.ª posição e termina com Aretha Franklin, na 1.º — é possível ler-se: “Antes de começarem a andar para baixo (e a comentar), tenham em mente que isto é a lista dos Melhores Cantores, não a lista das Melhores Vozes. O talento é impressionante; o génio é transcendente.”

Apesar de Céline Dion ter sido a figura mais polémica, houve outras alegadas falhas na eleição da revista destacadas pela comunidade do Twitter: Michael Jackson surgiu em 86.º lugar — enquanto Kurt Cobain, vocalista dos Nirvana, surgiu em 36,º; Taylor Swift está na 102.ª posição, ao passo que Barbra Streisand surgir em 147.º. Além disso, há outros artistas fora do ranking: Cher ou Judy Garland.

This is how you know Rolling Stone has no merit.

On their '200 Greatest Singers of All Time' list, they put Kurt Cobain above #MichaelJackson. Even as a die-hard #Nirvana fan, there is no way Cobain is better than Michael.

Plus, Celine Dion didn't even make the list?!? pic.twitter.com/yTUWmOPQx7

— Raul Hernandez (@theartofraul) January 2, 2023