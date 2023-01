O primeiro volume de “Kill Bill” saiu no final de 2003. Por essas alturas, Nicolas Winding Refn dava os primeiros passos na carreira, com três filmes no currículo, um dos quais “Pusher” (1996), retrato sujo do submundo da droga em Copenhaga, que lançou carreiras de atores como Mads Mikkelsen ou Kim Bodnia. “Pusher” virou trilogia (os outros dois estrearam em 2004 e 2005) e estabeleceu uma linguagem para a ficção audiovisual criminal nórdica — estão lá os primórdios do fascínio pelo que chamamos de nordic noir. A violência bruta e uma estética de entranhas complicam o regresso à imagética, algo que até o próprio Winding Refn recusa no regresso ao submundo do crime de Copenhaga, fazendo uso de outras técnicas para contar uma história. É isto que encontramos em “Copenhagen Cowboy”, na Netflix (estreia-se sexta feira, dia 6).

Seis episódios sobre uma protagonista, Miu (Angela Bundalovic), à procura de vingança. Cheira a “Kill Bill” misturado com fantasias primárias de videojogo. Apresentada como uma criatura desamparada no inferno, Miu vai crescendo aos olhos do espectador como um lobo em pele de cordeiro. Procura vingança, vingança terá. “Parece um menino” (num fato-de-treino azul), diz alguém no primeiro episódio. E, de facto, parece. O ar franzino contradiz com o talento para destruir gangues sérvios, chineses e demais com um plano que parece ir rolando ao sabor do vento.

Uma vítima da guerra da ex-Jugoslávia, subentende-se, servindo de mercadoria de uma gangster sérvia que ajuda o irmão no negócio de prostituição e sabe-se lá mais o quê. Miu, aprende-se nos primeiros minutos, tem qualquer coisa de sobrenatural. Traz boa sorte, estar por perto pode realizar os impossíveis. Foi parar àquela casa por causa disso. A gangster, apesar de andar perto dos cinquenta, sonha em engravidar, entre outros itens de uma lista: por exemplo, espera que o encantamento de Miu torne o seu jardim (sem metáforas) mais bonito.

[o trailer de “Copenhagen Cowboy”:]

