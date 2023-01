Quando a pergunta “qual é o maior clube do mundo?” aparece – não o melhor, o maior –, a resposta deriva entre dois emblemas: Real Madrid e Manchester United. Não só pela história recente mas também pelo passado, vários estudos apontam espanhóis e ingleses como os dois clubes mais mediáticos do mundo. O Santiago Bernabéu e Old Trafford, a camisola merengue e a dos red devils, George Best e Di Stéfano, fazem parte do imaginário de qualquer adepto de futebol. São poucos os que conseguem deixar Manchester e Madrid com o estatuto de símbolo. Cristiano Ronaldo é um deles.

A 13 de agosto de 2003, Cristiano Ronaldo foi apresentado no Manchester United. A 6 de julho de 2009, foi apresentado no Real Madrid. Os dois passos mais importantes da vida do capitão português foram dados com seis anos de diferença e a confirmação daquela que é a terceira grande transferência da carreira chegou na semana passada, nove anos depois depois da última mudança, e a apresentação acontece dia 16, segunda-feira. Apresentação essa que será também a terceira de Cristiano Ronaldo. O rapaz que nasceu para o futebol no Andorinha e no Nacional, da Madeira, e foi formado no Sporting vai chegar à Juventus de Itália como o homem que venceu cinco Ligas dos Campeões, três ligas inglesas, duas espanholas e foi considerado por cinco vezes o melhor futebolista do mundo.

Quando chegou a Old Trafford, em 2003, era apenas o miúdo do Sporting que tinha dado nas vistas frente ao Manchester United na inauguração do novo estádio José Alvalade. Cristiano Ronaldo impressionou o treinador Laszlo Bölöni e tornou-se em 2001 o único jogador da história dos leões a jogar nos juvenis, nos juniores, na equipa B e na equipa principal na mesma temporada. Um ano depois, em outubro de 2002, estreou-se no Campeonato português frente ao Moreirense: marcou dois golos dos três do Sporting. Durante a temporada 2002/03, foi sugerido ao Liverpool, à Juventus e ao Barcelona e Arsène Wenger, o francês que liderava o banco do Arsenal, chegou a reunir com Ronaldo em Londres. Nada avançou.

