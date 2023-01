Depois do ultimato, o regresso. Um dia após ter faltado aos primeiros dois treinos do Benfica em 2023 — e já depois de ter ido passar o Ano Novo à Argentina, aparentemente sem autorização –, Enzo Fernández voltou ao Seixal esta terça-feira. Para trás, precisamente, terá ficado a exigência de regresso imediato feita pelos encarnados depois de o médio não se ter apresentado.

O jogador argentino foi visto a entrar no centro de treinos do Benfica e é previsível que já esteja às ordens de Roger Schmidt. Ainda assim, permanece sob alçada disciplinar do clube, já que não só viajou sem autorização prévia e na antecâmara da partida de sexta-feira contra o Portimonense como faltou a dois treinos.

De recordar que não estava previsto que o plantel do Benfica tivesse dias de férias suficientes que permitissem ir à Argentina e voltar. A esfera encarnada foi apanhada de surpresa pelas declarações de Enzo, que anunciou que iria regressar a Buenos Aires durante uma homenagem que lhe foi feita na sequência da conquista do Campeonato e antes ainda de voltar a Lisboa.

Roger Schmidt, aliás, deixou claro na antevisão da visita ao Sp. Braga que não existia qualquer “exceção” para Enzo. “Somos uma equipa de futebol profissional, as regras são iguais para todos os jogadores. É muito importante descansar entre os jogos, para todos os jogadores, para estarem prontos para o jogo seguinte. Não há exceções quanto a isso”, garantiu o alemão. O argentino, porém, foi mesmo para a Argentina.

O jovem médio, figura maior da primeira metade de temporada do Benfica, é pretendido por alguns dos maiores clubes europeus e tem sido o Chelsea, nas últimas semanas, a abordar os encarnados de forma mais veemente. A cláusula de Enzo Fernández chega aos 120 milhões de euros e os blues terão colocado em cima da mesa uma proposta de 120 milhões fixos mais 10 em cláusulas variáveis — o que faria do argentino o protagonista da maior transferência do futebol português, superando os 126 milhões que o Atl. Madrid pagou por João Félix em 2019. Ainda assim, o clube inglês está a negociar com o Benfica o pagamento dos 120 milhões fixos em várias tranches, de forma a cumprir as regras do fairplay financeiro.