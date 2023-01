A economia portuguesa poderá ter tido um trimestre negativo no final do ano, projeta o Forum para a Competitividade, que estima uma variação entre -0,1% e 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre, em comparação com o trimestre anterior. Olhando para o novo ano, o organismo afirma que “o ano de 2023 está rodeado de uma elevada incerteza, tanto poderemos ter uma recessão na economia portuguesa como um crescimento muito modesto” e critica que o Governo fale em “convergência” quando o PIB cresceu só uma décima mais do que a média da UE, nos últimos três anos.

A análise consta da Nota de Conjuntura divulgada esta terça-feira pelo Forum para a Competitividade, cujo gabinete de estudos é liderado pelo economista Pedro Braz Teixeira. “A atividade do 4º trimestre está sob dois efeitos contraditórios: por um lado, a desaceleração generalizada, com fontes externas (abrandamento da economia europeia e mundial) quer internas (subida das taxas de juro, inflação); por outro, houve pacotes de ajuda às famílias e às empresas, que terão contrariado aquelas tendências”, afirma o organismo.

O Forum para a Competitividade nota que “os indicadores disponíveis sugerem que terá havido uma queda do PIB no último trimestre do ano, embora de intensidade incerta”.

O indicador diário de atividade (DEI) calculado pelo Banco de Portugal tem apresentado valores homólogos negativos desde setembro, em sucessiva degradação, mais acentuada em dezembro. Para além disso, na produção industrial registaram-se quebras em outubro e novembro, tal como no comércio a retalho em novembro; em todos os sectores, a confiança registou um mínimo do ano no 4º trimestre”, explica.

