2022 foi difícil para o Manchester United. Entre o falhanço no apuramento para a Liga dos Campeões, a saída de Ralf Rangnick e a entrada de Erik ten Hag e a entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan que culminou numa rescisão por mútuo acordo, o clube nunca se encontrou e não conquista um título desde 2017.

O início de 2023, porém, é uma nova oportunidade para dar a volta. E Ten Hag, embalado por três vitórias consecutivas já após o Mundial do Qatar, não esconde o otimismo. “As minhas resoluções de Ano Novo só envolvem troféus. Neste momento da temporada ainda não estamos a pensar muito sobre isso, atualmente só queremos manter-nos em posições em que podemos conquistar troféus. É uma caminhada longa, especialmente nesta temporada em que ainda nem sequer vamos a meio e ainda temos muitos jogos pela frente. Não vamos focar-nos muito naquilo que pode acontecer, vamos pensar jogo a jogo”, disse o treinador neerlandês na antecâmara da partida desta terça-feira contra o Bournemouth.

Em Old Trafford e depois de o Liverpool ter perdido com o Brentford no início da semana, o Manchester United tinha a possibilidade de ficar com mais sete pontos do que os reds e podia até sonhar com uma subida ao terceiro lugar, já que o Newcastle defrontava o líder Arsenal praticamente à mesma hora. Para isso, porém, era preciso vencer um Bournemouth que entrava em campo apenas dois pontos acima da linha de água, ou seja, que está desesperado por triunfos.

Neste contexto, Erik ten Hag lançava Martial enquanto referência ofensiva, apoiado por Bruno Fernandes (que cumpria o jogo 150 pelos red devils), Van de Beek e Rashford, e deixava Elanga, Fred e também Diogo Dalot no banco de suplentes. Do outro lado, Gary O’Neil colocava Solanke e Billing no ataque e apostava em Anthony, Lerma, Cook e Christie no meio-campo.

O Manchester United abriu o marcador ainda na primeira meia-hora, com Casemiro a surgir ao primeiro poste a desviar um livre cobrado de forma perfeita por Eriksen na esquerda (23′). Ten Hag foi forçado a mexer ainda antes do intervalo, devido a uma lesão de Van de Beek que abriu a porta à entrada de Garnacho, mas os red devils terminaram mesmo o primeiro tempo a vencer o Bournemouth pela margem mínima.

E, na segunda parte, nem sequer foi preciso esperar 10 minutos para ver mais um golo. Luke Shaw arrancou na esquerda e ainda no próprio meio-campo, combinou com Bruno Fernandes e o português abriu na direita em Garnacho, que cruzou para a grande área e para o mesmo Shaw finalizar um lance perfeito (49′).

Com o jogo praticamente controlado, Ten Hag foi mexendo e deu minutos a Fred, Dalot, Elanga e o campeão do mundo Lisandro Martínez. Já dentro dos derradeiros 10 minutos, Rashford ainda teve tempo para fechar as contas com assistência de Bruno Fernandes e na sequência de um passe longo brilhante de Shaw (86′). No fim, o Manchester United somou a quarta vitória consecutiva, mantém-se totalmente vitorioso desde que a Premier League recomeçou e igualou o Newcastle no terceiro lugar, já que os magpies empataram com o Arsenal em Londres.