A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) afirmou, esta segunda-feira, que o início da Carris Metropolitana no distrito de Lisboa representa um “aumento dos ritmos de trabalho”, algo que se deve à “falta de trabalhadores”.

No segundo dia de funcionamento da marca de autocarros da Área Metropolitana de Lisboa (AML), a Fectrans, que representa vários trabalhadores da Viação Alvorada, apontou falhas como a “alteração dos locais de trabalho e de rendições, de deslocações para outros concelhos, sem que se garanta o devido transporte dentro do tempo de trabalho, obrigando a horas de deslocação para a rendição de trabalhadores”, lê-se no comunicado enviado pela associação sindical.

“Com a falta de trabalhadores existentes, as administrações pretendem aumentar os ritmos de trabalho, com horários de carreiras impossíveis de cumprir“, resumiu este sindicato.

Em declarações posteriores à Lusa, o coordenador desta associação sindical, José Manuel Oliveira, acrescentou que “os trabalhadores apresentavam-se [ao trabalho] e saíam no mesmo local”, algo que já não acontece e que origina mais tempo de deslocações para motoristas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O dirigente pede, por isso, que os percursos e os horários das carreiras sejam “ajustados” e sublinhou o “problema de fundo” da falta de motoristas.

O presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (SITRL), João Casimiro, já tinha referido à Lusa que os mais de 300 motoristas que entraram nesta empresa não são “suficientes” para fazer face à nova oferta.

Com as mais recentes declarações da Fectrans, os dois sindicatos unem críticas e pedem mais motoristas para as transportadoras que operam a Carris Metropolitana no distrito de Lisboa.

A Viação Alvorada, empresa que fundiu a Vimeca e a Scotturb, é responsável pela “área 1” da Carris Metropolitana: opera nos concelhos de Oeiras, Sintra e Amadora, com ligações intermunicipais a Cascais e Lisboa.

Já a Rodoviária de Lisboa serve a “área 2”, composta pelos municípios de Odivelas, Loures, Mafra e Vila Franca de Xira e com percursos intermunicipais com Lisboa.

Depois de começar no verão de 2022, nos concelhos do distrito de Setúbal (“áreas 3 e 4”), a Carris Metropolitana, gerida pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), arrancou na margem norte do Tejo na segunda-feira, com o reforço da oferta, entre novas carreiras e o ajuste de horários e percursos de linhas que se mantêm.

As carreiras que continuam foram a principal dúvida dos utilizadores ouvidos pela Lusa, na manhã desta segunda-feira, nos terminais de Odivelas e do Campo Grande, em Lisboa, porque todas as linhas têm um número diferente.

O novo sistema de numeração da Carris Metropolitana tem quatro dígitos e, antes do dia 1 de janeiro, as carreiras tinham três dígitos. No entanto, esta manhã ainda circulavam vários autocarros com os números antigos, porque os letreiros que indicam os números e o destino das carreiras ainda “não estão programados”, explicou um motorista à Lusa.

Questionada pela Lusa sobre este problema, fonte da TML referiu que vão procurar perceber a questão junto dos operadores privados, recusando-se a empresa a responder, de momento, a outras perguntas feitas sobre a nova oferta.

Esta segunda-feira estavam em vigor horários de férias escolares, pelo que é expectável a circulação de mais autocarros na terça-feira, dia em que começa o segundo período do ano letivo.