A família de Benedict Cumberbatch poderá enfrentar uma batalha legal com o governo dos Barbados: isto porque a ilha caribenha, que durante 300 anos esteve sob a tutela da coroa britânica, está a intensificar a luta por indemnizações às famílias com antepassados proprietários ligados ao tráfico de escravos.

É o caso do ator britânico: em 1728, Joshua Cumberbatch, um dos seus antepassados, comprou a plantação de açúcar Cleland no norte da ilha — mantendo 250 escravos —, que terá “rendido uma pequena fortuna” à família Cumberbatch, explica o jornal inglês The Telegraph. Quando, 100 anos depois, a escravatura foi abolida, os familiares do ator terão ainda recebido milhares de libras como compensação, estimando-se que o valor atual ronde o equivalente a um milhão de libras.

“Todos os descendentes de proprietários brancos de plantações que beneficiaram do tráfico de escravos devem pagar indemnizações, incluindo a família Cumberbatch”, disse David Denny, secretário-geral do Movimento das Caraíbas pela Paz e Integração.

Questionado sobre se a família do ator — que interpretou o dono de uma plantação no filme, vencedor de três Óscares, “12 Anos Escravo”, e ainda o antigo primeiro-ministro britânico, William Pitt the Younger, em “Amazing Grace”, produção focada na abolição da escravatura no Reino Unido, no início do século XIX — seria uma das visadas neste processo, David Comissiong, embaixador dos Barbados na comunidade das Caraíbas e vice-presidente da Comissão Nacional de Indemnizações da ilha, não confirmou, mas também não excluiu a hipótese: “Isto está nos estágios iniciais. Estamos só a começar. Muito desta história só agora começa a vir à tona.”

A mãe de Benedict Cumberbatch já havia desencorajado o ator a utilizar o seu verdadeiro nome na carreira de ator, com receio de que fossem feitas ligações com os antepassados nos Barbados, diz o jornal The Guardian.

Além da família Cumberbatch, também o deputado conservador, Richard Drax, está sobre pressão: o tory herdou a plantanção de cana-de-açúcar da sua família, tendo-lhe sido pedido que devolva as centenas de hectares de propriedades para que lá possa ser construído um monumento em homenagem aos escravos. Caso negue, o Estado dos Barbados vai tentar solicitar uma indemnização em Tribunal Internacional de Arbitragem.

Benedict Cumberbatch já falou publicamente sobre a ligação dos seus ancestrais com a escravatura, alegando que aceitou interpretar o papel de William Pitt the Younger em “Amazing Grace” por esse motivo.

