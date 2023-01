A mulher que tentou matar o filho de sete anos, em 2019, morreu no passado domingo, primeiro dia do ano, no Estabelecimento Prisional de Tires. Tinha 31 anos e cumpria uma pena de prisão efetiva de 13 anos.

Segundo o Correio da Manhã, que avançou a notícia, não existem indícios de crime. O corpo foi encontrado “pelos elementos da vigilância, tendo sido imediatamente desencadeadas manobras de reanimação pelo pessoal clínico presente no estabelecimento e também pelo INEM que foi igualmente ativado e cuja médica veio a confirmar o óbito”, explicou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Em 2019, a criança de sete anos estava internada no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, e a mãe tentou envenená-la com clorofórmio, que terá comprado através da internet. O crime de tentativa de homicídio foi detetado pelos profissionais de saúde daquela unidade, uma vez que a criança piorava sempre que era visitada pela mãe. Na altura, a mulher terá dito que o clorofórmio era um “soro abençoado”.

Este caso chegou ao Supremo no ano passado, que agravou em três anos a pena aplicada pelo Tribunal da Relação. “Atentas as fortes exigências de prevenção especial, a pena de 13 anos de prisão é adequada, necessária e proporcional”, adiantou o Supremo no respetivo acórdão, acrescentando que esta seria uma pena “que, de algum modo, ainda permite uma recuperação social”.