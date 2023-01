A TAP será a maior dor de cabeça para o novo ministro das Infraestruturas, que terá de lidar com um contexto social, laboral e económico altamente sensível que não tem paralelo com nada do que encontrou na pasta da Energia. Neste dossiê, a exposição será muito maior, até pela demissão do antecessor que esteve na origem da mais recente crise política dos governos de António Costa. Será também da sua responsabilidade o outro tema que causou o primeiro grande problema do atual Governo — o futuro aeroporto da região de Lisboa — mas que vai hibernar uns bons meses enquanto os peritos estudam as várias opções.

Futuro da gestão da TAP, greves, privatização e uma comissão de inquérito

Ainda antes dos efeitos de uma eventual greve de tripulantes (convocada para janeiro, mas ainda sem data), João Galamba terá de conciliar posições com a atual administração da TAP e, no limite, decidir se a mantém no cargo e constrói a relação de confiança que existia com o seu antecessor.

O novo ministro toma posse esta quarta-feira e terá pelo menos um secretário de Estado, cuja identidade ainda não é conhecida. Quando justificou a escolha de Galamba para o cargo, o primeiro-ministro deu um sinal de que, para já, o Governo não vai pedir a cabeça de Christine Ourmières-Widener. A administração está em funções e os resultados que vai apresentar “vão ser uma boa notícia”, adiantou António Costa.

