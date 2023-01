Portugal acabou o ano a vender mais eletricidade para Espanha do que a comprar, com um saldo importador favorável de 536 GWh em dezembro. Mas este foi um movimento atípico nas trocas de energia entre os dois países no ano passado que foi possibilitado no último mês do ano pela forte retoma da produção hidroelétrica. Os dados da Rede Elétrica Nacional mostram que as barragens foram a principal fonte de geração em dezembro.

No entanto, ao longo dos primeiros 11 meses de 2022, Portugal importou muito mais do que exportou, tendo chegado ao final do ano com um aumento de mais de 90% no saldo negativo das trocas elétricas com o país vizinho.

A informação da REN indica ainda que o saldo entre as compras e as vendas de energia elétrica ao país vizinho, de 4.753 GWh (Gigawatts por hora), equivale a quase 10% do consumo nacional, uma percentagem que em alguns meses do ano foi o dobro. O reforço significativo das compras de eletricidade de Portugal a Espanha também é assinalado do outro lado da fronteira. O relatório anual da empresa gestora da rede de gasodutos, a Enagás, aponta as exportações para Portugal e Espanha como um dos fatores que levou o sistema elétrico espanhol a consumir mais gás natural para alimentar as centrais de ciclo combinado que, por seu turno, abasteceram a procura dos países vizinhos.

Por isso, e ao contrário do que sucedeu em Portugal e França onde a procura de gás natural caiu no ano passado, em resposta à crise internacional e às medidas adotadas para assegurar a segurança do abastecimento, a procura de gás natural em Espanha com destino às centrais de ciclo combinado subiu 52,6%. O número consta do relatório Enagás no qual se destaca o papel da seca e das exportações para os dois países vizinhos nesta evolução. “Na subida da procura de gás para a produção elétrica tiveram influência as exportações de eletricidade de França e Portugal que contribuíram para reforçar a segurança do abastecimento ao sistema elétrico europeu”.

