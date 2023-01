Na sala de imprensa do estádio do Al-Nassr, o Mrsool Park, todos os holofotes estavam apontados a Cristiano Ronaldo. A chegada do craque português à Arábia Saudita é já, ao terceiro dia de 2023, o acontecimento desportivo do ano e foi tratada com a pompa e circunstância esperadas, quer pelos milhares de adeptos que encheram as bancadas quer pelas dezenas de jornalistas que cobriram o evento.

Entre estes, uma figura em particular destacou-se das demais: uma mulher, de véu islâmico na cabeça, que serviu de anfitriã da conferência de imprensa que antecedeu a apresentação no relvado. Não foi caso isolado: já em frente aos adeptos, Ronaldo respondeu a perguntas de dois apresentadores – um homem e uma mulher que, para surpresa de alguns, tinha o cabelo destapado.

Mas afinal quem são estas mulheres? A mestre de cerimónias da conferência de imprensa é Weam Al Dakheel; a do relvado chama-se Fatma Fahad. São ambas jornalistas da televisão saudita, e dois dos rostos mais visíveis das aparentes mudanças (que alguns entendem como mera propaganda), que têm vindo a ser apregoadas pelo regime saudita como parte da sua “Visão 2030”.

