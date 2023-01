A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) lançou uma campanha para sensibilizar os adeptos do futebol e do futsal para “a necessidade de existir respeito entre todos os intervenientes do jogo”.

Com a campanha “Fazemos Todos Parte Deste Jogo!”, lançada esta quarta-feira, a APAF pretende “sensibilizar todos os amantes do futebol e do futsal para a necessidade de existir respeito entre os intervenientes do jogo”, lembrando, em comunicado, que todos são “indispensáveis”.

A entidade pretende que a iniciativa, que arrancou com a publicação de um vídeo promocional nas páginas das redes sociais da APAF, se estenda aos vários jogos de futebol e futsal que se realizam em Portugal entre 5 e 15 de janeiro.

Entre quinta e segunda-feira, os árbitros dos jogos das competições da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional entrarão em campo com uma t-shirt alusiva a esta iniciativa e irão exibir uma faixa com o slogan da campanha após o momento da saudação inicial.

No fim de semana seguinte, de 13 a 15 de janeiro, “com o apoio dos árbitros dos campeonatos profissionais”, a campanha estende-se também aos jogos das Associações de Futebol Distritais e Regionais, “onde os árbitros irão entrar com a t-shirt da referida campanha”.

“Pretendemos apelar aos valores éticos e morais de todos os amantes de futebol e relembrar a importância de valores como o respeito, a integridade, a honestidade, o fair-play no desporto e na sociedade”, conclui a nota.

