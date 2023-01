A Comissão Europeia tem uma opinião alinhada com o Estado português – os principais bancos portugueses violaram, mesmo, as regras da concorrência no chamado caso do “cartel da banca”. Segundo um parecer citado pelo jornal Público, esta quarta-feira, a troca regular de dados por email e telefone, sobre volumes e preços cobrados em produtos de crédito, feriu as regras de mercado de 2002 a 2013.

A posição de Bruxelas contraria aquilo que é argumentado pelas 11 entidades financeiras portuguesas que estão a contestar em tribunal as coimas de 225 milhões de euros aplicadas pela Autoridade da Concorrência (AdC). Estas observações da Comissão Europeia foram apresentadas no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) em agosto.

Para Bruxelas, os factos demonstrados no Tribunal de Santarém suportam a ideia de que houve uma restrição da concorrência “por objeto”, o que significa que os bancos portugueses terão violado o artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Como diz a Comissão Europeia, o Tribunal da Concorrência “expressamente concluiu que o intercâmbio de informações ‘aumentou artificialmente a transparência e reduziu a incerteza associada ao comportamento estratégico dos concorrentes’”.

Já os bancos argumentam que a troca de informação não foi, por si só, suficientemente prejudicial para uma condenação.