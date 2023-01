O Tribunal da Relação de Lisboa revogou mais uma decisão do juiz Ivo Rosa. Desta vez, está em causa uma decisão que o magistrado judicial tomou em março de 2022 nos autos do caso BES/GES — cuja titularidade entretanto perdeu por decisão do Conselho Superior da Magistratura tomada em setembro de 2022.

O assistente BES Em Liquidação tinha requerido a Ivo Rosa que decretasse os autos do caso também conhecido por Universo Espírito Santo como urgentes. Porquê? Porque os autos já contêm risco de prescrição nos crimes de menor moldura penal (falsificação de documento e infidelidade). Contudo, o juiz rejeitou esse pedido em abril de 2022.

