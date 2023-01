Para além de ser administradora da TAP, Alexandra Reis também era administradora da TAP SGPS, a holding da qual a Parpública é acionista, ainda que com uma posição muito reduzida. Questionada pelo Observador sobre se foi previamente informada sobre a compensação paga à gestora, fonte oficial da holding pública refere apenas que a empresa aguarda pelos resultados das averiguações pedidas pelos ministérios das Infraestruturas e das Finanças à Inspeção-Geral de Finanças.

Desde o final do ano passado que a Parpública reduziu a sua participação no capital do grupo TAP para 1%. Ainda assim, a holding que já foi a intermediária do acionista Estado na transportadora aérea tem presença na assembleia-geral da TAP SGPS. Mas o tema do pagamento de indemnização por saída antecipada de Alexandra Reis da administração da companhia em fevereiro deste ano não chegou a ser discutido na reunião magna dos acionistas. Aliás, só em caso de substituição por conveniência prevista nos estatutos do gestor público, e que não foi o enquadramento jurídico usado no caso de Alexandra Reis, é que o tema teria sido tratado em assembleia-geral.

E, se no passado, o pagamento dos vencimentos aos administradores da TAP era feito através da SPGS — por onde em tese passaria também a compensação — essa responsabilidade recai agora sobre a TAP SA, empresa que é detida a 100% pela Direção-Geral do Tesouro. E segundo foi afirmado na semana passada pelo ex-ministro das Finanças — João Leão — e pelo secretário de Estado que tinha a tutela da TAP — Miguel Cruz — nenhum dos dois foi informado (nem pela TAP, nem pelo Ministério das Infraestruturas) do acordo para a rescisão antecipada com Alexandra Reis. A renúncia desta administradora foi comunicada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários a 4 de fevereiro, mas em termos que a TAP foi obrigada a corrigir por ordem do regulador dos mercados de forma a explicitar a existência de uma negociação de sua iniciativa com o objetivo de obter um acordo para a cessação de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e a TAP.

A existência desta compensação e o seu valor só foram conhecidos e confirmados no final de dezembro, tendo desencadeado uma sequência de demissões que chegaram ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Para já, a administração da TAP mantém-se em funções, como assinalou já esta segunda-feira o primeiro-ministro e, segundo António Costa, irá apresentar resultados muito positivos relativos ao ano de 2022.

Qualquer decisão sobre a continuidade ou não do conselho de administração liderado por Christine Ourmières-Widener (executiva) e Manuel Beja (chairman) será já tomada pelos ministros João Galamba e Fernando Medina, tendo por base as conclusões da averiguação pedida à Inspeção-Geral das Finanças sobre a legalidade e cumprimento das regras em todo o processo.