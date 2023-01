O Ministério da Economia, visado das críticas do Tribunal de Contas à eficácia e monitorização dos apoios de resposta à pandemia, decidiu criar um grupo de trabalho para propor as medidas necessárias ao cumprimento das recomendações do organismo presidido por José Tavares, que pedia um “modelo de avaliação da eficácia das medidas”. Entre as críticas daquela entidade estavam a falta de demonstração da eficácia em alcançar os objetivos ou a execução financeira “insuficiente”, que ficou a 84% do orçamentado.

Num despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República, e assinado pelo próprio ministro António Costa Silva, é criado um grupo de trabalho constituído por elementos do gabinete do atual ministro, mas também das entidades que geriram as medidas avaliadas pelo Tribunal de Contas. O objetivo é dar “imediata execução às suas recomendações“.

