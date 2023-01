O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) arquivou o processo interno relacionado com os quatro médicos que o Ministério Público acusa agora de homicídio por negligência de um recém-nascido em setembro de 2019, foi hoje revelado.

Em resposta à agência Lusa, o gabinete de comunicação do CHVNGE adianta que, na sequência da morte do recém-nascido a 12 de setembro de 2019, o Conselho de Administração instaurou um processo de inquérito.

O instrutor nomeado, externo e independente do CHNVGE, tem elevada experiência na área e concluiu em relatório que não mostrou prova de nexo de causalidade pelo que foi proposto o arquivamento do processo”, adianta.

Aquela unidade hospitalar diz ainda ter prestado apoio psicológico à familia e que, apostou, recentemente, na “melhoria considerável das condições e segurança que oferece aos utentes que escolhem o centro no período particularmente delicado do nascimento”.

O Ministério Público (MP) acusou quatro médicos de ginecologia/obstetrícia daquele hospital de homicídio por negligência, na forma grosseira, de um recém-nascido, em 12 de setembro de 2019, foi hoje anunciado. Os arguidos estão acusados da prática de um crime de homicídio por negligência, na forma grosseira.

A acusação, proferida em 21 de dezembro de 2022, é do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Procuradoria da República do Porto (Gaia, 2.ª secção).

A 24 de setembro de 2019, em resposta enviada à agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) indicou ter instaurado um inquérito à morte de um recém-nascido no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, ocorrida a 12 de setembro. Também a unidade hospitalar, situada em Gaia, no distrito do Porto, adiantou, nessa ocasião, ter aberto um processo interno para apurar os acontecimentos.

A 12 de setembro de 2019 o bebé em causa morreu cinco horas após o parto na Unidade de Cuidados Maternoinfantis desta unidade de saúde.