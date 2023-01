O candidato republicano à presidência da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, volta a apresentar-se à eleição esta quarta-feira, um dia depois de ter falhado a eleição à primeira — algo que não acontecia no Congresso norte-americano há 100 anos.

Na primeira ronda, McCarthy voltou a não obter o número de votos necessário para ser eleito como speaker — 218, caso estejam presentes na sessão todos os 435 representantes da Câmara. O republicano teve apenas 201 votos, menos até do que os 212 no candidato democrata Hakeem Jeffries. Vários republicanos preferiram votar em Byron Donalds (20 votos) do que em McCarthy, o que dividiu o voto e prolongou o impasse, por não haver uma maioria da Câmara em torno de um único candidato.

McCarthy já não tinha reunido o número de votos suficientes na véspera, depois de vários congressistas da ala mais à direita do Partido Republicano terem decidido opor-se à sua eleição. Esta terça-feira, o republicano obteve 203 votos na primeira ronda, perdendo apoios nas rondas subsequentes.

Esta quarta-feira, o candidato mostrou-se confiante de que irá conseguir, mais cedo ou mais tarde, quebrar o impasse e conseguir convencer o número de representantes suficientes. “É indiferente, sou quem tem mais votos”, afirmou à CNN antes da entrada na sessão da Câmara.

Em privado, porém, aliados de McCarthy tentaram forçar um adiamento da votação para quinta-feira, na esperança de obter mais tempo para reunir apoios. Os democratas, contudo, não acederam a esse pedido. “Este foi um problema criado por eles”, disse a atual presidente, Nancy Pelosi, referindo-se aos republicanos. “Eles têm de o resolver, não ponham isto aos pés dos democratas.”

Quem já demonstrou o seu apoio político a McCarthy para o cargo foi o antigo Presidente e novamente candidato presidencial Donald Trump. “É tempo de todos os GRANDES membros republicanos da Câmara VOTAREM NO KEVIN, FECHAREM O NEGÓCIO, ALCANÇAREM A VITÓRIA”, escreveu na rede social TruthSocial o ex-chefe de Estado.