O rapaz de 10 anos que caiu num poço na véspera de Ano Novo, no Vietname, não sobreviveu. A informação foi dada por um responsável da província de Dong Thap, Doan Tan Buu, aos media locais.

Thai Ly Hao Nam estaria com amigos naquela região do Delta do Mekong a tentar recolher sucata para mais tarde vender, quando desapareceu no chão, sugado para o interior do poço de apenas 25 centímetros de diâmetro e 35 metros de profundidade que tinha sido aberto para receber um pilar de cimento. A zona funcionava naquele momento como estaleiro para a construção de uma ponte.

O alerta foi dado ao início da tarde de dia 31 de dezembro e desde esse dia que não é possível estabelecer contacto com a criança. Ao todo, foram mais de 100 horas a tentar resgatar o rapaz, com uma operação que envolveu mais de 200 homens, de acordo com o VNExpress.

Esta foi uma operação onde se estudou “a ventilação, o trauma e a observação do terreno, em conjunto com outros fatores”, explicou o administrador regional Tan Buu ao Voice of Vietnam. Apesar disso, não foi possível resgatar a criança ainda com viva. “Agora haverá um procedimento para determinar a causa de morte e arranjar forma de resgatar o corpo”, acrescentou o responsável.