O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta quarta-feira, na zona de Lisboa, um homem de 28 anos procurado pela Interpol para cumprimento de uma pena de 20 anos de prisão pelo crime de homicídio agravado no Recife, Brasil. Segundo o Jornal de Negócios, o homicida vivia em Peniche desde 2018, mas as autoridades portuguesas nunca deram por ele. Foi apenas descoberto quando tentava regularizar a situação em Portugal na plataforma do SEF.

Em comunicado, o SEF indica que o homem residia atualmente em Peniche e foi detido na via pública, após diversas diligências investigatórias tendentes à sua localização. De acordo com o JN, os dados que o homicida introduziu no sistema informático facilitou o trabalho das autoridades, que o apanharam no meio da rua.

O homem de 28 anos foi condenado por ter atingido a tiro outro homem, que acabou por não resistir aos ferimentos. Fugiu depois para Portugal, algo possível já que ainda não tinha sido emitido nenhum mandado de detenção. O homicida passou a viver em Peniche.

No Brasil, o processo seguia e o homem de 28 anos foi mesmo julgado à revelia. A Justiça brasileira condenou-o a uma pena de 20 anos de prisão, tendo depois emitido um mandado de detenção internacional. As autoridades brasileiras pediram depois ajuda à Interpol.

Por agora, o SEF informa que o homem vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação que permitam a sua extradição para o Brasil.