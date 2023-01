A Polícia Federal do Brasil apreendeu esta terça-feira armas em duas residências de uma deputada apoiante de Jair Bolsonaro, que na véspera das eleições perseguiu um homem negro empunhando uma pistola.

De acordo com a imprensa local, o juiz do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes determinou as buscas depois da deputada Carla Zambelli não ter entregado as armas todas que tinha em sua posse. A ordem tinha sido emitida pelo mesmo juiz em dezembro.

Segundo a CNN Brasil foram apreendidas esta terça-feira três armas de “defesa pessoal” nas residências da deputada em São Paulo e Brasília.

Em 29 de outubro, na véspera das eleições, Zambelli entrou numa discussão numa rua de São Paulo com uma apoiante de Lula da Silva que alegadamente a insultou.

A deputada, empunhando uma pistola, perseguiu o homem até um bar onde havia outras pessoas e no qual entrou, apontando a arma de forma ameaçadora.

Na sua decisão, o juiz concluiu que, ao reagir desta forma a um alegado insulto, a deputada “foi muito além dos limites da legítima autodefesa”.

Zambelli está também sob investigação noutros processos perante o Supremo Tribunal, pelo seu apoio a grupos radicais que não reconhecem a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e exigem um golpe militar para manter Jair Bolsonaro no poder.