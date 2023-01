A Webasto, conhecido fabricante alemão de tejadilhos panorâmicos em vidro, bem como de tectos de abrir, revelou uma inovação que deverá parecer milagrosa para muitos construtores de veículos. Apelidado Roof Sensor Module (RSM), permite integrar sobre o tejadilho a maioria dos sensores que são essenciais para tornar mais autónoma a condução.

O RSM foi revelado ao público no Consumer Electronics Show (CES) que decorre em Las Vegas e foi acolhido com bastante curiosidade. O que se compreende, uma vez que a Webasto conseguiu reunir numa solução pouco volumosa, que quase passa despercebida, um LiDAR da nova geração, além de uma câmara e de um radar. As ferramentas para fornecer informações preciosas aos sistemas mais avançados de condução autónoma de nível 3, 4 ou 5.

O LiDAR, a peça mais importante do trio de equipamentos, é a mais recente desenvolvida pela Luminar, que não só é extremamente precisa a determinar distâncias e formas, como é igualmente muito compacta, o que permite ser incorporada na carroçaria, sem desarranjar as formas do veículo. A instalação dos três equipamentos sobre o tejadilho permite ainda que a montagem em todos os veículos seja menos complexa, uma vez que as cablagens ficam concentradas num único destino.

O Volvo EX90 e o Polestar 3 anunciaram pretender oferecer uma solução que também integra o LiDAR no tejadilho 4 fotos

Especialista em tejadilhos, a Webasto colocou sobre o mesmo tecto os necessários sensores, câmaras, radares e LiDAR, bastando aos construtores de automóveis adquirir um tejadilho da marca alemã. Curiosamente, a solução agora apresentada pela Webasto faz lembrar a que tanto o Polestar 3 e Volvo EX90 prometeram oferecer aos seus clientes.