Este fim de semana volta a chuva forte e o frio não vai embora. IPMA pôs seis distritos em alerta amarelo nas madrugadas de sábado e domingo

Até esta sexta-feira, o tempo frio e com céu limpo vai manter-se, com nevoeiro forte pela manhã em alguns distritos do interior norte, também sob aviso para estas neblinas intensas e persistentes (Guarda, Bragança e Vila Real), mas a reviravolta vai acontecer ao fim da noite. Começa com uns pingos fracos no litoral Norte e Centro a partir da tarde, que começam a exigir um bom guarda-chuva ao início da noite, até que tudo se complicará de madrugada. Para já, são seis os distritos em alerta amarelo no sábado, todos a partir da meia noite e até às 19h00: Coimbra, Viseu, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo; para a madrugada de domingo, volta a repetir-se o mesmo alerta, também para seis distritos, alerta que começa a partir das 3hoo e termina apenas às 15h00: Aveiro, Viseu, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo são os visados. Ou seja, em relação a sábado, sai Coimbra e entra Aveiro.

#ÚltimaHora Hay previstas lluvias para este fin de semana y el lunes todavía quedarán bastantes restos de inestabilidad. Sin embargo, volverá la calma a partir del martes. Las lluvias volverán a ser probables en la mitad norte en la segunda mitad de la semana. pic.twitter.com/wrES9x9sQM — Eltiempo.es (@ElTiempoes) January 5, 2023

Apesar de ser forte e intensa a Norte — e sobretudo preocupante, uma vez que os rios estão cheios e os solos já saturados, podendo assim ocorrer cheias e derrocadas –, a chuva do fim de semana estender-se-á a todo o país, e só cairá com menos intensidade a sul. Na segunda-feira, o tempo ainda se manterá instável e ao longo da próxima semana haverá mais alguns dias chuvosos, numa semana em que as temperaturas se manterão baixas, podendo nevar nas zonas mais altas. Só à noite, e só entre sábado e quarta, pode contar com uma pequena subida dos termómetros. Por isso, é para manter a parafernália de gorros, sobretudos, guarda-chuvas e galochas junto ao cabide. A não ser que esteja na Madeira.