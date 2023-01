Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Os HIMARS enviados pelos Estados Unidos à Ucrânia provaram realmente ser um “amigo de confiança” e os resultados estão à vista. Em Makiivka, num ataque perpetrado pelas forças ucranianas, quatro rockets provocaram o caos ao atingirem a Escola Profissional Técnica n.º19, usada pelas forças russas como quartel improvisado.

A defesa russa só conseguiu intercetar dois dos seis rockets disparados pelo poderoso sistema de lançamento de foguetes norte-americano na madrugada do dia 1 de janeiro. As imagens divulgadas na imprensa internacional mostram a destruição praticamente total da infraestrutura.

Num vídeo divulgado pela Euromaidan Press é possível ver os bombeiros a avançar no meio dos destroços da escola, na região de Donetsk. Poucas paredes ficaram de pé na sequência do ataque, que levou ao colapso do teto da estrutura.

Read more: https://t.co/h6ceHVAi7v ????Aftermath of the strike, via https://t.co/sTyuW9JyMk pic.twitter.com/SoR9nbt9M2

"Hundreds" of Russian troops killed in Makiivka, Donetsk Oblast, in alleged HIMARS strike during Putun's New Year address – media

???? The death toll in #Makiivka rose to 89 – Russian Defense Ministry also reported that among the dead is the deputy commander of the regiment, Lieutenant Colonel Bachurin.

The Ministry said that the dead themselves were to blame, as they were forbidden to use phones. pic.twitter.com/VQzb3ErEb6

— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2023