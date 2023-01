Oito pessoas, incluindo cinco crianças, foram encontradas mortas com ferimentos de bala numa casa do sul do Utah na quarta-feira, de acordo com autoridades, que não forneceram mais detalhes.

As vítimas foram encontradas quando a polícia fez um controlo de bem-estar na residência.

Não foram revelados mais detalhes sobre as circunstâncias em que a família foi encontrada, estando o caso a ser investigado. A polícia indicou, porém, que não detetou nenhuma ameaça ao público.

Estas verificações constituem procedimentos de rotina quando os indivíduos não são vistos durante longos períodos de tempo.

As cinco crianças frequentavam escolas locais, de acordo com as autoridades.

“A comunidade está a sofrer, neste momento. Está de luto, magoada e tem muitas perguntas”, disse, à imprensa Rob Dotson, autarca de Enoch, uma localidade com cerca de 8 mil habitantes.