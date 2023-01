Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta quinta-feira que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, está a tentar “ganhar fôlego”, com o anúncio de um cessar-fogo na Ucrânia, durante o Natal ortodoxo.

“[Putin] esteve pronto para bombardear hospitais, creches e igrejas (…) em 25 de dezembro e no Ano Novo (…) Acho que está a tentar ganhar fôlego”, disse Biden.

Esta quinta-feira, o Presidente russo anunciou que as tropas de Moscovo iriam observar um cessar-fogo de 36 horas entre o meio-dia de 6 de janeiro e a meia-noite de 7, respondendo a um apelo do patriarca de Moscovo.

“Atendendo ao apelo de Sua Santidade o patriarca Cirilo, instruí o ministro da Defesa para introduzir um regime de cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto na Ucrânia desde o meio dia de 6 de janeiro deste ano até à meia-noite de 7 de janeiro”, refere o comunicado do Kremlin.

A declaração de Biden está em sintonia com a reação do Governo ucraniano ao anúncio russo do cessar-fogo, que criticou a “hipocrisa” da decisão do Kremlin.

Um conselheiro do Presidente ucraniano qualificou esta quinta-feira de “hipocrisia” o anúncio de um cessar-fogo russo na Ucrânia por ocasião do Natal ortodoxo, e apelou às tropas russas para abandonarem o país.

“A Rússia deve deixar os territórios ocupados, e apenas assim será possível uma ‘trégua temporária’. Fiquem com a vossa hipocrisia”, escreveu no Twitter.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023