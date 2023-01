Começar 2023 a dançar swing? Damos-lhe 10 motivos

Carregue no play e entre no ritmo!

“Bem, estou bem mais pesada”… “Acabou 2022 e não fui uma única vez ao ginásio” “Paguei aquela inscrição e só fui à primeira aula”… Quem nunca disse, pelo menos uma destas frases, por favor levante e mão porque queremos conhecer-vos! É certo e sabido e, as estatísticas não mentem, que o final do ano traz consequentemente análises, balanços e retrospectivas. Principalmente, a todas as promessas que ficaram por cumprir e insistem em transitar de ano para ano, incertas de serem acedidas na nova data.

Mas haja esperança, porque 2023 aparece já com novidades, até nas promessas de vida nova para o exercício físico.

Será que já ouviu falar de Danças Swing? E de Lindy Hop? É que esta pode muito bem ser a modalidade que o vai arrebatar e torná-lo viciado no exercício, no movimento, na companhia, na alegria… Contamos-lhes tudo sobre esta dança que nasceu há 100 anos, no Harlem, na comunidade afro-americana, como um ato de resistência na época da Grande Depressão. Em plenos “Loucos anos 20”, que herdaram este nome por terem sido um escape social após a Primeira Guerra Mundial, a vontade de viver, a sede de liberdade, ampliaram a importância de dançar, e transpirar o stress do dia-a-dia.

Depois disto, tome nota dos 10 motivos que enumeramos e, daqui alguns dias, escreva-nos a contar como correu a sua primeira aula e porque é que nunca mais vai parar de dançar:

1. Se sente sozinho, afastado ou com falta de pertença a algo, esta é a receita certa para combater sentimentos negativos. Venha experimentar e conhecer uma comunidade que assenta na alegria, na música e na dança.

2. A dança Swing é uma forma de estar na vida. Faz-nos partilhar sentimentos comuns e portanto, promove a criação de comunidades cujo sentido de pertença é único. Convidamo-lo a (começar) a pertencer.

3. Rotina faz bem e é importante. Neste novo ano faça do Lindy Hop a sua nova atividade. Esta prática, com encontros regulares, promove hábitos saudáveis bons de manter o ano todo.

4. NNuma altura em que finalmente se dedica a importância que a saúde mental deve ter, sublinhamos a relevância que a dança tem neste campo. É uma ótima ferramenta i contra a depressão, ansiedade e stress, que nos ajuda a ganhar consciência do nosso corpo e confiança nas nossas capacidades. Obriga-nos a viver no presente e a confiar no outro. As danças sociais estão associadas à diminuição de doenças mentais como a Alzheimer, ajudam na promoção da memória, equilíbrio e mobilidade*.

5. Se para a saúde mental os benefícios são inquestionáveis, o mesmo podemos afirmar no que à saúde física diz respeito. O melhor exercício cardio que se pode ter é, sem dúvida, música, dança e ritmo. E encontra todas aqui.

6. A vida social também será bastante incrementada. Afinal é dos melhores sítios para se conhecer novas pessoas. Os outros alunos da sua nova aula de Lindy Hop; todos os amantes da modalidade que vai poder descobrir nos eventos e festas; ou até encontrar alguém que não via há muitos anos e já é um praticante feroz. Vai ser um ano de descobertas.

7. Junte-se à festa. Comece por aqui. Conduzida por uma banda convidada, acontecem algumas ocasionais, em Lisboa. Os encontros são:

– Jams na Little Big Apple: 5 feira à noite

– Jams no restaurante/bar Quero-te nas Docas: 3 feira à noite

– Práticas semanais organizadas pelas escolas.

– Festas ocasionais organizadas pela Little Big Apple, Swing n Smile, Blues&Swing e Quero-te nas Docas

8. Não perca os festivais que são memoráveis. O Little Big Swing Camp, este ano decorreu nas Termas de São Pedro do Sul. Todos juntos, no mesmo hotel, com bandas e professores internacionais, o sucesso foi garantido! No Porto, o Blue Monday e o Porto Swing Jam recebem lindy hoppers de todo o mundo, incluindo bandas internacionais e professores que dão workshops especiais.

9. A comunidade em qualquer lugar. Quando um lindy hopper viaja, encontra quase sempre um sítio onde dançar. Há quase sempre uma comunidade, com algum evento onde se pode dançar e conhecer pessoas novas.

Em Portugal, um lindy hopper chega e tem sempre uma comunidade para encontrar, tornando este grupo mais rico, diverso e inclusivo. Todas as pessoas são recebidas de braços abertos porque o mais importante é dançar: partilhar um momento, em conjunto com a música. – Esta dança é uma forma de se comunicar com qualquer pessoa, mesmo não falando a mesma língua.

10. É este ano que vai tomar uma resolução em relação ao exercício físico que vai cumprir. Esqueça os ginásios e inscreva-se já em Janeiro, na Little Big Apple, para um ano que será inesquecível com a prática de Lindy Hop.

Se mesmo assim não ainda não está bem convencido, partilhamos um testemunho de um praticante que começou do zero. O Nuno Neves conta-nos que começou a dançar quando assistiu a alguns dançarinos numa prática na rua e decidiu experimentar.

Fui a uma festa, experimentar uma aula aberta, gostei bastante de toda a energia e da música, e decidi continuar.

afirma o Nuno. Mas o que tem o Lindy Hop de especial? Nuno afirma que se deixou levar pela música incrível; por ser uma dança a pares, mas que ainda assim mantém o espírito de improviso e expressão individual; porque permite conhecer pessoas de diferentes sítios, países e culturas mas, com quem se consegue conectar por “partilhar uma ‘linguagem’ da dança e do jazz”.

Numa afirmação peremptória, o Nuno sublinha que acima de tudo, o Lindy Hop o faz muito feliz por saber que “em qualquer lado do mundo, se eu for a uma festa ou prática de Lindy Hop, mesmo que não saiba a língua e não conheça ninguém, vou ter alguém com quem dançar e amigos para fazer.”

Recomendações do Nuno:

Nada como experimentar com uma aula aberta, nem que vás sozinho, não é preciso ir com um par. Toda a gente dança com toda a gente, e toda a gente que dança bem esteve um dia na sua primeira aula, sem saber nada, e pegou a partir daí.

Só vemos bons motivos para começar o novo ano a dar um novo passo – desta vez, um passo de dança. Deixe que a descontração e entusiasmo do Lindy Hop marque o ritmo de 2023, e prepare-se para ver a sua vida repleta de boa companhia e energia renovada para os próximos anos.

Dê ao pé e acelere para não perder a dança.