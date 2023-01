A polícia do Quénia está a investigar a morte de um ativista LGBTQIA+ cujo corpo foi encontrado dentro de uma caixa de metal, disseram hoje as autoridades policiais do país.

O corpo de Edwin Chiloba foi encontrado na quarta-feira numa estrada na província de Uasin Gishu, no oeste do país.

Segundo a polícia, um taxista que trabalha com transporte de passageiros em motas relatou ter visto a caixa a ser despejada por um veículo sem matrícula.

Last year, Edwin Chiloba survived an attack by unknown assailants who roughed him up in public leaving him with serious injuries on the face https://t.co/vwcoyfQLMm — DENIS NZIOKA (@DenisNzioka) January 6, 2023

A polícia, que recebeu o alerta do taxista, encontrou na caixa o corpo em decomposição de um homem.

O corpo foi levado para o Hospital de Ensino e Referência do Moi, onde foi identificado. Estão agora a ser realizados exames para identificar as causas da morte do ativista.

Chiloba era um conhecido ativista LGBTQIA+ e já tinha sido atacado e agredido devido ao seu ativismo, declarou o seu amigo Denis Nzioka, na quarta-feira, na rede social Twitter.

As pessoas LGBTQIA+ que vivem no Quénia frequentemente denunciam a discriminação e os ataques num país onde o sexo entre homens é ilegal.