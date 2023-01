Em nove meses, o Executivo socialista já sofreu 12 demissões. Mesmo assim, António Costa defende que “o Governo está coeso” e que “nenhuma das remodelações/alterações teve que ver com coesão do Governo”.

Os problemas são, assim, das “naturezas mais diversas”: há governantes que “infelizmente adoeceram”, outros que “tiveram problemas políticos” e ainda existiram “outras razões” que tiraram ministros ou secretários de Estado do Governo, afirma o primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas, em Braga.

Considerando que “o Governo tem problemas e os problemas resolvem-se, têm que se resolver”, António Costa foca-se no “problema principal”: o dia-a-dia dos portugueses e “os desafios que as pessoas estão a enfrentar”. Além disso, destaca a “boa execução dos fundos comunitários” e a forma como o “PRR está a chegar ao terreno” e a “traduzir-se em obras”.

Questionado sobre se a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, tem condições para continuar em funções no Governo após a demissão das sua secretária de Estado, Carla Alves, o primeiro-ministro foi sucinto: “Sim”. Já sobre se as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que apontou a porta de saída a Carla Alves, contribuíram para a instabilidade política, António Costa contrapôs que “o primeiro-ministro não comenta as palavras” do chefe de Estado.

O Presidente da República é o Presidente da República, eleito por todo os portugueses e, portanto, exprime aquilo que bem entende”, afirma, reeiterando que “a doutora Carla Alves não foi objeto de nenhuma acusação judicial”.

António Costa diz que foi Carla Alves que “entendeu apresentar a sua demissão” e salienta que este é um caso encerrado. Questionado sobre se sente cansado destes casos que causam instabilidade, o primeiro-ministro defende que “ninguém gosta de ter problemas na sua organização”.

Carla Alves, agora ex-secretária de Estado da Agricultura, apresentou a sua demissão por entender não dispor de “condições políticas e pessoais” para iniciar funções, apenas 26 horas após a tomada de posse. A demissão seguiu-se a notícias que davam conta do arresto de contas conjuntas que a secretária de Estado da Agricultura demissionária tem com o marido e ex-autarca de Vinhais, Américo Pereira.