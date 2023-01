Siga aqui o liveblog sobre a crise política

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, afirmou esta sexta-feira que “a estabilidade política e económica é um ativo” que é “absolutamente imprescindível” para o País ser “credível”, atrair investimento e sustentar o crescimento.

Numa conferência organizada pelo jornal Expresso, Mário Centeno considerou que a instabilidade política das últimas semanas não estará a ter um impacto sobre esses indicadores económicos: “Não acredito… Acho que o País tem-se centrado nos seus desafios essenciais e temos uma legislatura que começou há muito pouco tempo e temos coletivamente de ultrapassar essas dificuldades”, afirmou o governador do Banco de Portugal.

“Nada do que se está a passar influencia, julgo eu, os indicadores” económicos e financeiros que, defendeu Centeno, são determinantes para a economia portuguesa. “Quando era presidente do Eurogrupo dizia muitas vezes que o teste mais importante é que os países demonstrem que a estabilidade resiste aos ciclos económicos, que o país tem um rumo… e a estabilidade é absolutamente imprescindível”, repetiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O governador do Banco de Portugal defendeu, ainda, que as taxas de juro estão “perto de atingir o pico”, o que contrasta com aquilo que disse recentemente o governador do banco central holandês (que “ainda estamos a meio do caminho” no processo de subida dos juros).