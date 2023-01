O fotógrafo que acabou com gelo na cabeça por ter sido abalroado num lance disputado pelos jogadores junto da bandeirola de canto onde se encontrava deve ter conseguido registar uma bela imagem de Otamendi a exibir a medalha de campeão do mundo aos adeptos encarnados antes do jogo começar. Já Enzo Fernández, que também foi campeão do mundo ao serviço da Argentina, vive tempos mais conturbados: esticou os festejos do sucesso a uma passagem de ano na Argentina sem autorização do Benfica e, no meio de tudo isto, é seduzido por um Chelsea a querer-lhe dar casa ao médio em Londres.

Por castigo ou proteção, Enzo nem no banco de suplentes esteve. Do mesmo modo, Rafa ficou de fora devido a castigo. David Neres, que estava em dúvida para o jogo, esteve no banco de suplentes e entrou no decorrer do jogo. Sem protagonistas, Roger Schmidt teve que recorrer aos atores secundários e lançou Chiquinho e Draxler. Quando a bola rolou, viu-se um Benfica arrumado em 4x2x3x1, como habitual, com João Mário e Draxler a fazerem de falsos extremos e Aursnes a jogar nas costas de Gonçalo Ramos. Chiquinho atuou como médio de ligação ao lado de Florentino.

Por sua vez, o Portimonense, treinado por Paulo Sérgio, tentou conter o poder ofensivo encarnado com uma linha de cinco elementos. Ouattara fechava do lado direito quando a equipa algarvia defendia e projetava-se como extremo quando a equipa atacava. Os alvinegros organizavam-se defensivamente em 5x2x3 e atacavam em 4x4x2 com Diaby, a dar solidez, e Estrela, a dar criatividade, no meio.

Ficha de Jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Portimonense, 1-0 15.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga) Benfica: Odysseas Vlachodimos, Alexander Bah, Otamendi, António Silva, Álex Grimaldo, Florentino, Frederik Aursnes, Draxler (João Neves 77′), Chiquinho (Henrique Araújo 87′), João Mário (Neres 82′) e Gonçalo Ramos (Musa 77′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato e Gil Dias Treinador: Roger Schmidt Portimonense: Kosuke Nakamura, Fahd Moufi, Filipe Relvas, Pedrão, Moustapha Seck, Mohamed Diaby (Rui Gomes 88′), Gustavo Klismahn (Henrique Jocú 88′), Paulo Estrela, Zié Ouattara (Ricardo Matos 88′), Yago Cariello, Adewale Sapara (Gonçalo Costa 63′) Suplentes não utilizados: João Victor, Pastor, Kim, Róchez e Bruninho Treinador: Paulo Sérgio Golos: João Mário (9′) Ação disciplinar: cartões amarelos a Kosuke (2′), Ouattara (25′)

