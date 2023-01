Bento XVI terá em várias ocasiões manifestado a sua discordância com as decisões do Papa Francisco, incluindo a sua abordagem a temas como a homossexualidade e o aborto. As revelações serão feitas pelo arcebispo Georg Gaenswein, secretário pessoal do Papa emérito, num novo livro que promete reacender o debate sobre as diferenças ideológicas entre os dois papas.

“Nothing but the Truth: My Life Beside Pope Benedict XVI” (em português “Apenas a Verdade: A Minha Vida ao Lado do Papa Bento XVI”) será publicado a 12 de janeiro, e promete um olhar único sobre a vida e obra de Joseph Ratzinger, desde a sua eleição em 2005, passando pela sua decisão de renunciar ao papado oito anos depois, até chegar aos seus últimos anos, doença e morte.

Entre os assuntos em destaque, o livro de Gaineswein irá ainda abordar a convivência, nem sempre fácil, entre Bento XVI e o seu sucessor. Se o Papa emérito tentou evitar chamar a si o protagonismo após deixar o cargo, não conseguiu impedir que fações da igreja, descrentes com as reformas levadas a cabo por Francisco, vissem nele um representante do conservadorismo católico.

Mas se em público Bento XVI optou pelo silêncio, em privado pronunciou-se frequentemente. Gaenswein relata que o pontífice emérito ficou “surpreendido” com a atuação de Francisco em certos momentos, dando como exemplo a não-resposta do Papa a uma carta aberta de quatro clérigos norte-americanos que o acusaram de semear a discórdia sobre assuntos morais.

O arcebispo, que esteve ao lado de Bento XVI durante quase duas décadas, revelou que este discordou ainda da forma como o então cardeal Jorge Bergoglio se pronunciou numa entrevista em 2005 a respeito de questões como o aborto e a homossexualidade.

Um outro ponto de discórdia foi a decisão recente do Papa de limitar o celebrar da missa em latim. Bento XVI terá mesmo dito que a decisão de Francisco era “um erro”.

Papa emérito ordenou que arquivos pessoais fossem destruídos

Na antecâmara do livro, Gaenswein levantou ainda o véu quanto a alguns dos pedidos feitos por Bento XVI por ocasião da sua morte: concretamente, o Papa emérito terá ordenado que todos os seus arquivos pessoais, incluindo correspondência privada, fossem destruídos.

“Recebi instruções precisas, com indicações que me sinto obrigado a respeitar, respeitando a sua biblioteca, os manuscritos dos seus livros, a documentação vinculada ao Concílio e seu correspondente“, explicou o arcebispo, citado pela agência de notícias italiana ANSA.

Além do seu testamento espiritual, que foi publicado pelo Vaticano, Bento XVI terá também deixado instruções quanto ao destino de algumas posses e prendas pessoais. “Sou o executor [do documento], que tem sido atualizado ao longo dos anos, com as alterações mais recentes em 2021”. Gaenswein não especificou, mas entre estes itens deverão estar a biblioteca pessoal do Papa emérito bem como a sua coleção de música; espera-se que pelo menos parte deste espólio tenha como destino a Bavária, região de onde Ratzinger foi originário.