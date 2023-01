Uma acumulação de pedidos de audição no Parlamento, críticas a um Governo “desautorizado” e até uma sugestão para que Costa deite abaixo o próprio Executivo. As reações à saída de Carla Alves, que foi secretária de Estado por 25 horas, do Governo, começaram já tarde na quinta-feira e foram-se multiplicando durante toda a manhã desta sexta-feira.

E não são simpáticas para o Governo. Pelo PSD, o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, avançou desde logo com pedidos de audição parlamentar tanto à agora ex-secretária de Estado, Carla Alves, e à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, como também ao novo secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, que o Sol noticiou ter vendido uma empresa sua a um grupo empresarial que faz “lóbi do lixo”, em 2021 (tendo o Governo respondido que não há qualquer incompatibilidade nesta matéria).

O PSD quer assim que a ministra e a ex-secretária de Estado esclareçam de uma vez por todas como aconteceu o rápido processo de demissão e exatamente qual era a informação que a ministra tinha em sua posse quando avançou com a escolha de Carla Alves, defendendo que há “uma contradição insanável entre as declarações da ministra e da sua ex-secretária de Estado”. E que, além disso, é preciso saber se a ministra “politicamente bastante diminuída” — que entretanto veio dizer que só soube do caso pelos jornais — informou o primeiro-ministro sobre o assunto.

A Iniciativa Liberal também se apressou a pedir a audição “de urgência” da ministra, argumentando que “parece impossível de aceitar” que, caso a ministra soubesse das circunstâncias em que Carla Alves estava (informação que Maria do Céu Antunes entretanto desmentiu), “não tivesse feito uma avaliação política da impossibilidade da nomeação”.

A ministra, concorda a IL, fica assim “muitíssimo fragilizada neste processo” — mas já antes tinha provado ser uma “nulidade governativa”, atacou o partido, pela voz do deputado e candidato à liderança Rui Rocha.

Para o Chega, o caso expõe uma “desautorização direta” do Presidente da República, que abriu a porta de saída de Carla Alves, ao primeiro-ministro: “Quem demitiu a secretária de Estado foi Marcelo Rebelo de Sousa, porque minutos antes António Costa tinha dito que mantinha a confiança nela, que não via razões para ser demitida”.

Isto mostra, para André Ventura, que há um “novo contexto” em que o Presidente se sente “obrigado” a fazer o que o primeiro-ministro devia fazer. Mas, continuando as demissões, terá de “avaliar bem” se este Governo tem condições de continuar em funções, desafiou.

No PAN, Inês Sousa Real juntou-se aos pedidos de audição da ministra da Agricultura para esclarecer as “contradições” do caso, mas foi mais longe: “Se necessário”, Costa deveria mesmo tomar a iniciativa de deitar abaixo o próprio Governo e reformulá-lo, fazendo um novo elenco e um novo programa, mesmo sem ir a eleições.

À esquerda, o PCP, pela voz do deputado João Dias, disse “compreender” a decisão de Carla Alves, sugerindo que o primeiro-ministro deve agora centrar-se no programa do Governo e responder às dificuldades dos portugueses.

Já Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, lembrou que ainda no debate parlamentar desta quinta-feira o primeiro-ministro passara “a tarde a defender” a então secretária de Estado da Agricultura. “Minutos depois do debate, a própria, e bem, concluiu exatamente o contrário”, rematou.

Também o Livre reagiu, pela voz de Rui Tavares, que considerou que este é um problema sistémico do Governo e apontou responsabilidades diretas ao primeiro-ministro.