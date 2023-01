De entre os vários clubes que tentaram contratar Cristiano Ronaldo nas últimas semanas, houve um que tornou pública a sua proposta: o Corinthians, do Brasil. Ronaldo tinha afirmado esta terça-feira, na sua apresentação no clube saudita, que teve propostas de vários países e nomeou, entre outros, o Brasil e Portugal.

Pois bem, a confirmação do interesse do futebol brasileiro surgiu agora da parte do próprio presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves. Numa entrevista ao programa “Donos da Bola”, o presidente do Timão revelou os detalhes da proposta: “A gente fez uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester, dois anos de contrato, que é muito, mas era viável dentro da composição dos patrocinadores. Só que a proposta que veio de lá, da Arábia, era 20 vezes maior, proporcionalmente era isso. No ano passado conversei mais de seis ou sete vezes (com Jorge Mendes)”, disse.

Monteiro Alves admitiu que a sustentabilidade do negócio podia estar em causa caso surgissem problemas com os patrocinadores do clube, mas acrescentou, com humor à mistura, que a possibilidade de trazer CR7 para o Brasileirão era demasiado aliciante.

Quando você faz uma proposta dessas, fica na dúvida se é bom o cara aceitar ou não. Você tem alegria que ele aceite e depois tem que cumprir. Então você faz o negócio meio preocupado”, afirmou entre risos.

Num registo mais sério, o presidente do Corinthians elencou as principais razões que o levaram a equacionar o negócio milionário com Ronaldo — nomeadamente, o retorno comercial que uma contratação deste tipo poderia ter, sustentando a sua posição com o aumento no número de seguidores do Al-Nassr nas redes sociais. “Eles aumentaram dez milhões de seguidores em algumas horas. Traz retorno. Por isso as marcas têm interesse”, referiu.

Durante a sua apresentação no clube saudita, Cristiano Ronaldo confirmou que manteve contacto com clubes de vários países antes de optar pelo Al-Nassr. “Posso dizer agora que tive várias oportunidades na Europa, vários clubes no Brasil, Austrália, Estados Unidos, e até em Portugal, vários clubes tentaram contratar-me”, contou, antes de explicar a decisão: “Dei a minha palavra a apenas um clube: o Al-Nassr”.