No mês de novembro, a taxa de desemprego subiu face ao mês anterior, fixando-se em 6,4%. Está também acima do mesmo mês de 2021 (6,2%). É preciso recuar a julho de 2021 para encontrar um valor mais elevado (6,6%).

Segundo os dados (ainda provisórios) divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira, a população desempregada (331,6 mil) aumentou em relação ao mês anterior (5,9%), mas também face a novembro do ano anterior (3,2%). Ao mesmo tempo, a população empregada diminuiu face a outubro (-0,4%), mas subiu relativamente a um ano antes (0,3%). Em novembro, havia, nas contas do INE, 4.886,8 mil pessoas com emprego, mais 16,3 mil do que um ano antes.

A população ativa caiu ligeiramente face a outubro — menos 1,8 mil pessoas, o que é uma “variação relativa quase nula”, diz o INE. Esta diminuição “resultou do decréscimo da população empregada (20,1 mil; 0,4%), que superou o acréscimo da população desempregada (18,4 mil; 5,9%)”. Por seu turno, subiu em 0,1% a população inativa, motivada pelo acréscimo da população que não está disponível para trabalhar nem procura emprego (mais 4,8 mil).

Taxa de desemprego jovem também volta a subir

O aumento da taxa de desemprego global em novembro é motivado pela subida não só da taxa de desemprego dos adultos (25 a 74 anos), mas também da dos jovens (entre 16 e 24 anos).

Enquanto que a primeira subiu três décimas, de 5,2% para 5,5%, a segunda avançou de 17,9% para 18,2%. Ainda assim, no caso dos jovens, está abaixo do valor de setembro (18,7%) e de novembro de 2021 (22,5%).