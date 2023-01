Uma família de oito pessoas foi morta na quarta-feira em Enoch, uma pequena cidade no estado norte-americano do Utah, num caso que está a chocar os cerca de 7.500 habitantes da pequena comunidade.

O pai da família, um homem de 42 anos, é o único suspeito de ter morto a mulher, a sogra e os cinco filhos, com idades entre os 4 e os 17 anos, antes de se suicidar. Ao que tudo indica, o crime terá sido motivado por um pedido de divórcio feito pela mulher ao suspeito, em dezembro de 2022.

“Os inspetores têm neste momento apenas um suspeito. Todas as evidências apontam para que este suspeito tenha tirado a própria vida após matar sete outros pessoas“, afirmaram as autoridades locais esta quinta-feira, em comunicado citado pela NBC News.

O crime foi descoberto por volta das 16h00 locais na quarta-feira (23h00 em Lisboa) depois de ter sido dado o alerta por parte de familiares e amigos preocupados com a falta de notícias da parte da mulher. O mayor de Enoch City, Geoffrey Chestnut, lamentou a morte, dizendo que a comunidade local está profundamente abalada.

“Os Haights eram meus vizinhos. Os seus filhos mais novos brincavam no meu pátio com os meus filhos. É um golpe tremendo para muitas, muitas famílias que passaram muitas, muitas noites com estas pessoas, que agora partiram”, referiu Chestnut numa conferência de imprensa esta quinta-feira.

“Não sabemos porque é que isto aconteceu. Provavelmente ninguém saberá o que estaria na mente destas pessoas”, prosseguiu. “No entanto sei que eram nossos amigos, nossos vizinhos, e que os amávamos”.

O chefe da Polícia de Enoch, Jackson Ames, referiu que a família estava sinalizada pelas autoridades e que esta foi inclusive alvo de uma investigação há dois anos, mas não entrou em mais pormenores.