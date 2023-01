O WhatsApp vai passar a ter suporte para ligações através de proxy, o que possibilitará aos utilizadores trocarem mensagens através do serviço mesmo que a aplicação tenha sido bloqueada em determinado país. “Estamos a lançar o suporte de proxy para utilizadores do WhatsApp em todo o mundo. Isto significa que estamos a colocar nas mãos das pessoas o poder de manter o acesso ao WhatsApp se a ligação for bloqueada ou interrompida”, é explicado numa entrada no blog do serviço de mensagens.

Através do suporte de proxy, a ligação pode ser estabelecida mesmo que o serviço esteja bloqueado – como aconteceu no Irão. Quando começaram os protestos no país, na sequência da morte da jovem de 22 anos Mahsa Amini, o acesso dos iranianos a serviços de comunicação, como o WhatsApp, começou a ser bloqueado como forma de tentar conter os protestos nas ruas, que levaram a milhares de detenções.

Pode recordar aqui A História do Dia sobre os protestos no Irão

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que muda com esta ligação através de proxy? “A escolha de um proxy permite-lhe estabelecer ligação ao WhatsApp através de servidores criados por voluntários e organizações em todo o mundo, dedicados a ajudar as pessoas a comunicar livremente”, explica o serviço detido pela Meta. É ainda detalhado que, através da ligação através de um proxy manter-se-á um “elevado nível de privacidade e segurança” e que as mensagens continuarão protegidas por encriptação de ponto a ponto. Isto garante que as mensagens trocadas ficam “entre si e os destinatários e que não podem ser vistas por mais ninguém, nem mesmo os servidores proxy, o WhatsApp ou a Meta”, promete o serviço.

E, na mesma publicação, fica um desejo da empresa para 2023, que pede que as “interrupções de internet nunca aconteçam”. “Interrupções como as que vimos no Irão durante meses a fio negam os direitos das pessoas e impedem que recebam ajuda urgente. No entanto, caso estas interrupções continuem, esperamos que esta solução ajude as pessoas onde quer que necessitem de comunicar de forma segura e fiável.”

Para ter acesso a esta ligação através de proxy é preciso ter a versão mais atualizada da aplicação do WhatsApp. Se tiver a versão mais recente, a forma de configurar no Android e iOS é bastante semelhante. É preciso abrir o separador “Conversas” na aplicação e ir até às “Definições”. Escolha a opção “Armazenamento e dados” e “Servidor proxy”. É preciso depois escolher “usar um servidor proxy” e definir qual o endereço do servidor proxy. Escolha a opção guardar e se tudo tiver corrido bem, surgirá um visto verde.

Nos países onde esta ligação é necessária, será preciso então procurar diferentes endereços de servidores “proxy”, que eventualmente começarão a ser partilhados em fóruns, por exemplo. A empresa está também a deixar alguns conselhos sobre como será possível definir um servidor proxy.