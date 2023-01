Está extinto o incêndio que começou na noite deste sábado no Bairro Alto, em Lisboa, na sequência de um curto-circuito numa caixa de eletricidade de rua da EDP . O incêndio não causou vítimas nem estragos. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada à Rádio Observador por fonte oficial dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, que descreve o incêndio como “de pequenas dimensões”.

O alerta foi dado às 20h40 e a situação ficou resolvida pelas 21h20. Foi acionada para o local uma viatura dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, sendo que neste momento estão elementos da EDP a resolver a situação.

O incêndio cingiu-se à caixa da EDP. Começou na Travessa da Espera, no cruzamento com a Rua do Norte, no Bairro Alto, em Lisboa.