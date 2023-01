Será uma noite agitada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) reviu as suas previsões de mau tempo para a madrugada deste domingo, com novo distritos sob algum tipo de aviso, a grande maioria a partir das 3h da manhã. A situação deverá agravar-se, porém, às 6h, altura em que oito distritos estarão sob aviso laranja devido à chuva forte e à agitação marítima.

Desde a noite de quinta-feira que o IPMA colocou sob aviso laranja para a madrugada de domingo quatro distritos (Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo). Este sábado, porém, reviu esses mesmos alertas, alargando os avisos a Coimbra, Leiria, Lisboa, Vila Real e Viseu.

Viana do Castelo será um dos distritos que se prevê que seja mais afetado pelo mau tempo, com um aviso amarelo para chuva forte logo a partir da meia-noite, subindo para laranja às 6h. A isso soma-se outro aviso laranja por causa da agitação marítima logo a partir das três da madrugada.

O padrão de aviso amarelo e depois laranja por causa da chuva repete-se para os distritos de Braga, Porto e Vila Real às mesmas horas — 3h e 6h. Viseu conta com aviso amarelo a partir das 6h, mas não deverá subir entretanto.

A agitação marítima também faz subir o nível de alerta para laranja na maioria dos distritos afetados. No Porto entra logo em vigor às 3h, como em Viana do Castelo, mas a partir das 6h entram igualmente em laranja os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria e Lisboa por causa da agitação na costa.

Em geral, a situação deverá melhorar entre as 12h e as 15h de domingo, com a maioria dos distritos a regressar ao nível amarelo, quer pela chuva, quer pela a agitação marítima, a partir do meio-dia.

Aqui ficam detalhes de nível de alerta, hora a hora, para cada distrito, por dia:

Aveiro

Chuva forte. Aviso amarelo das 6h00 às 18h00

das 6h00 às 18h00 Agitação marítima. Aviso laranja das 6h00 às 21h00

Braga

Chuva forte. Aviso amarelo das 3h00 às 6h00

das 3h00 às 6h00 Chuva forte. Aviso laranja das 6h00 às 12h00

das 6h00 às 12h00 Chuva forte. Aviso amarelo das 12h00 às 15h00

das 12h00 às 15h00 Agitação marítima. Aviso laranja das 6h00 às 21h00

Coimbra

Agitação marítima. Aviso laranja das 6h00 às 21h00

Leiria

Agitação marítima. Aviso laranja das 6h00 às 21h00

Lisboa

Agitação marítima. Aviso laranja das 6h00 às 21h00

Porto

Chuva forte. Aviso amarelo das 3h00 às 6h00

das 3h00 às 6h00 Chuva forte. Aviso laranja das 6h00 às 12h00

das 6h00 às 12h00 Chuva forte. Aviso amarelo das 12h00 às 15h00

das 12h00 às 15h00 Agitação marítima. Aviso laranja das 3h00 às 21h00

Viana do Castelo

Chuva forte. Aviso amarelo das 00h00 às 6h00

das 00h00 às 6h00 Chuva forte. Aviso laranja das 6h00 às 12h00

das 6h00 às 12h00 Chuva forte. Aviso amarelo das 12h00 às 15h00

das 12h00 às 15h00 Agitação marítima. Aviso laranja das 3h00 às 21h00

Vila Real

Chuva forte. Aviso amarelo das 3h00 às 6h00

das 3h00 às 6h00 Chuva forte. Aviso laranja das 6h00 às 12h00

das 6h00 às 12h00 Chuva forte. Aviso amarelo das 12h00 às 15h00

Viseu