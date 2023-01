Um menino de seis anos disparou contra uma professora num colégio do Estado norte-americano da Virgínia, causando ferimentos graves, divulgaram esta sexta-feira as autoridades locais.

“Acredita-se que a vida da professora esteja em perigo. A investigação está em andamento”, destacou o gabinete da polícia local de Newport News, em comunicado.

O chefe de polícia de Newport News, Steve Drew, adiantou aos jornalistas que o estado da professora, de 30 anos, melhorou ao final do dia, noticiou a agência Associated Press (AP). A mesma fonte indicou que a criança tinha uma arma na sala de aula e que o disparo não foi acidental.

De acordo com os media norte-americanos, como o The Washington Post, um grande número de pais dirigiram-se à escola, para terem informações sobre o incidente.

As autoridades garantiram rapidamente que nenhum aluno ficou ferido e que o incidente se limitou a uma única sala de aula. Mais tarde, permitiram aos pais entrarem na escola para irem buscar os filhos.

A polícia local não divulgou imediatamente mais detalhes sobre o incidente. O menino que efetuou o disparo está detido.

Newport News é uma cidade com cerca de 185 mil habitantes no sudeste da Virgínia, conhecida pelo seu estaleiro, que constrói os porta-aviões do país e outras embarcações da Marinha dos EUA.