Raine Kent é um engenheiro mecânico que decidiu bater o recorde de velocidade para skates eléctricos. Aproveitando os conhecimentos adquiridos na universidade, o australiano decidiu avançar para um dois em um, pois de uma assentada não só concebeu um skate eléctrico capaz de envergonhar a concorrência e bater o recorde de velocidade, com direito a figurar no Guinness, como reanimou a sua startup como fabricante deste tipo de veículos.

Os skates são uns brinquedos para uns e um meio de transporte para outros, mas são poucos os que os vêem como um veículo particularmente veloz. Isso nunca impediu que os mais audazes tentassem figurar no Guinness Book of Records, o que não era uma tarefa fácil, uma vez que o recorde estava fixado nos 95 km/h.

Kent começou por conceber um skate em fibra de carbono, visando simultaneamente ser leve e extremamente rígido, para a necessária estabilidade a alta velocidade. Para alimentar o motor eléctrico, o engenheiro equipou o skate com uma bateria com 360 Wh de capacidade. A potência do motor não foi anunciada, mas Kent admitiu que todos os ângulos e dureza das borrachas dos trucks foram afinados para assegurar a máxima velocidade.

Como consequência, o skate da Raith, a marca de Kent, atingiu 132,37 km/h como média em ambos os sentidos, condição para o recorde ser homologado. Além deste protótipo de skate, a Raith comercializa outros modelos, substancialmente mais baratos e, como não podia deixar de ser, menos velozes. Ainda assim, o modelo Vengeance, com tracção a um ou a dois eixos, promete uma velocidade máxima de 60 ou de 129 km/h, ficando este último muito próximo do valor que é o novo recorde do mundo.