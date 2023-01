Três homens foram detidos pela GNR por suspeita de furto de azeitona no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, tendo sido apreendidos 525 quilos deste fruto, revelou este sábado a força de segurança.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR, em comunicado, indicou que os três homens, de 25, 27 e 38 anos, foram detidos na quinta-feira por militares do Posto Territorial de Campo Maior.

“No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detetaram três suspeitos a realizar colheita e recolha de azeitona, sem que para tal se encontrassem autorizados pelo proprietário”, lê-se no comunicado.

No seguimento das diligências policiais, foram apreendidos, além dos 525 quilos de azeitona, três máquinas manuais para apanha de azeitona no solo (conhecidas como ouriços), adiantou a GNR.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Elvas, segundo aquela força de segurança.

No comunicado, a GNR relembra que a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival poderá configurar crime contra o património.

No âmbito da operação “Campo Seguro 2022”, a GNR indicou que realiza “ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto, junto de propriedades/explorações agrícolas, bem como de reforçar o policiamento para dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas”.